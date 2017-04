Gonzalo Higuain è questo. Può non segnare per quasi due mesi, poi sa anche non fermarsi più. La sua prima stagione in bianconero riporta alla mente settimana dopo settimana quella frase di Ruud Van Nistelrooy che tanto gli piace, che paragona il rapporto tra il gol per un attaccante ad una bottiglia di ketchup: ora basta schiacciare e questi arrivano, addirittura due alla volta. Doppietta al San Paolo contro il suo Napoli in Coppa Italia, doppietta col Chievo e doppietta oggi col Pescara. E a due mesi dal termine della stagione sono già 29 le reti segnate complessivamente, quanto basta per far capire come il tanto discusso investimento estivo abbia portato i risultati sperati: erano anni, ma tanti davvero, che la Juve non si ritrovava con un centravanti così decisivo in zona gol. Serviva una prima punta con tante reti nei piedi, è arrivata la migliore possibile. Il contatore corre, a sei giornate dal termine in campionato sono già 23 i gol segnati appena uno in meno del David Trezeguet edizione 2001-2002, a un passo quindi dall'essere il re dei bomber della Juve degli ultimi cinquant'anni.

ORA IN CHAMPIONS – La Juve lo ha comprato per fare gol, lui ne sta segnando tanti senza ombra di dubbio. La Juve però lo ha comprato per compiere il salto di qualità anche in Europa. E qui serve ancora una risposta importante. Tre i gol segnati in Champions, due di questi contro la Dinamo Zagabria ed uno su rigore al Lione. Anche sfortunato contro il Porto considerando quella parata di Pereira che ha trasformato una sua rete in un rigore poi realizzato da Dybala. Ma ad esempio contro il Barcellona è arrivata 'solo' un'altra prestazione di grande sacrificio con almeno un paio di errori pesanti sotto porta poi alleggeriti dall'incornata vincente di Chiellini. Da quando è arrivato in Europa ora sono 201 i gol segnati tra Real, Napoli e Juve tra Liga e seire A. Il campionato è quindi il suo regno per eccellenza. Il guizzo per la consacrazione definitiva che possa mettere a tacere anche i più irriducibili tra gli scettici e i detrattori, deve ancora arrivare in campo europeo: 29 gol in stagione forse ancora non bastano, ne segnerà sicuramente tanti altri. Ma ogni gol ha un peso diverso: il trentesimo dovrà arrivare al Camp Nou. Lo vuole la Juve, lo vogliono i tifosi. Lo vuole sicuramente anche e soprattutto proprio il Pipita.

@NicolaBalice