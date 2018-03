Sulle frequenze di Radio Crc è intervenuto Oscar Hiljemark, centrocampista del Genoa : “Nella partita contro il Milan abbiamo fatto bene tranne negli ultimi 5 secondi, ma questo è il calcio, la squadra lavora bene e noi vogliamo fare una buona partita contro il Napoli. Il Napoli è una squadra fortissima giocano un calcio fantastico,uno dei migliori in Europa, loro hanno grande qualità in tutte le posizioni in campo, ma per loro può essere difficile se noi ci difendiamo bene. Oggi sicuramente faremo qualcosa in preparazione per la partita. La mia famiglia ha fatto un bel giro a Napoli, io ancora non ci sono stato però mi voglio trattenere qualche giorno per andare in costiera. Secondo me la Svezia fece 2 partite fantastiche, l’Italia fu molto sfortunata in quelle partite. Quando io ero piccolo il mio idolo era Steven Gerrard. In Olanda ho giocato con Mertens, lui aveva tanta qualità anche quando giocava da esterno, negli ultimi 2 anni ha avuto una crescita impressionate, lavora anche tanto per la squadra. Se una società come il Napoli vuole parare con me è un onore, io ora farò di tutto per il Genoa. Ballardini è un buon alenatore ma anche una buona persona e questo serve nel calcio, e questo è fondamentale per formare una buona squadra”.