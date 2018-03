"Ho incontrato Batistuta in un locale vicino Piazza Alberti a pranzo e gli ho regalato una maglia realizzata in memoria di Astori. Gabriel si è commosso e mi ha chiesto se realmente dovesse tenerla lui. Ho insistito, quando l’ha presa si è commosso”. Roberto è un tifoso della Fiorentina da tanti anni. Oggi ha incrociato il Re Leone che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Italia. Sul proprio profilo Facebook Roberto ha pubblicato una foto che testimonia il suo incontro con il campione e una maglia uguale a quella che gli ha regalato. Dopo il bel messaggio mandato dall’Argentina quando Davide ci ha lasciato, Batistuta ha vissuto in prima persona l’affetto che Firenze ha per il capitano che se n’è andato troppo presto. Lo racconta ViolaNews.com.