Alla fine si è accorto delle sue prestazioni anche il ct dell'Olanda. E lo ha convocato per la gara valevole per la qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Bulgaria. Grande soddisfazione per Hoedt, il difensore biancoceleste si unirà a De Vrij anche in nazionale, ai microfoni di Voetbal International commenta così:“Si tratta di una pre-convocazione, ma è un buon segnale. Se rientrassi nei convocati, realizzerei il mio sogno e quello della mia famiglia. Tutto ciò è una conferma di quello che sto facendo. Ed ho fatto bene a scegliere la Lazio. Col Bologna ho giocato molto bene. Sento che sto crescendo. Recentemente mi sono soffermato su una statistica: io e de Vrij in coppia abbiamo perso una sola partita su 12. Futuro? Ora devo continuare in questo modo. Ho fatto solo il primo passo verso la giusta direzione. Sono molto orgoglioso fin qui”.