Una pista prima seguita sottotraccia, poi che ha visto la Juve e Benedekit Howedes uscire allo scoperto. Ed ora il giorno per la conclusione dell'operazione è arrivato. Salvo clamorosi imprevisti e inserimenti di nuove squadre, non più all'orizzonte, quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata di Howedes alla Juve. Andati a buon fine i contatti di ieri, i tentativi last minute di Liverpool e Leicester hanno portato lo Schalke 04 ad alzare la richiesta complessiva sulla valutazione del cartellino, la volontà del giocatore ha agevolato un nuovo punto di incontro: respinta la proposta da 2 milioni più 8 per il diritto di riscatto, già dalla scorsa settimana la dirigenza bianconera sapeva quanto fosse necessario offrire per chiudere l'operazione e si è presa qualche giorno per decidere se affondare o meno il colpo. Propendendo poi per completare l'ingaggio del campione del Mondo tedesco: che andrà così a chiudere il pacchetto arretrato in attesa di capire come andrà a terminare la telenovela Spinazzola, con Howedes centrale di professione che può agire tranquillamente anche da terzino destro e se necessario pure sinistro come fatto proprio in Brasile con la Germania.



I DETTAGLI - Al giocatore andrà un ingaggio da circa 3 milioni netti più bonus, per un contratto che in caso di riscatto della Juve legherà Howedes al club bianconero fino al 2021. Complessivamente l'operazione vedrà i bianconeri sborsare una cifra vicina ai 15 milioni, tra costo per il prestito oneroso (3.5 milioni di euro) e parte relativa al diritto di riscatto (11.5 milioni da provare a limare magari con l'inserimento di bonus). Ecco servita quindi l'opportunità di mercato per la difesa della Juve di cui ha sempre parlato Beppe Marotta. In giornata la chiusura dell'accordo con lo Schalke, poi Howedes sbarcherà a Torino per firme e visite mediche. Ed ora la Juve potrà dedicarsi ad una chiusura di mercato che prevede un'agenda fitta di impegni: Strootman (o Andre Gomes), Spinazzola, Keita. E ancora tutte le uscite, Asamoah ma non solo. Il mercato bianconero è tutt'altro che chiuso.



