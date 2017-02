Marco Silva, allenatore dell'Hull City, ha parlato della partita che le tigers giocheranno contro il Manchester United all'Old Trafford: ''Si tratta di una partita importante per noi quanto per loro. Sono una grande squadra con un allenatore fantastico, ma ho fiducia nel fatto che i miei giocatori faranno una grande prestazione. Faremo del nostro meglio e daremo il cento per cento per prendere punti, questo è il nostro obiettivo. Sicuramente sarà difficile, hanno perso una sola volta nelle ultime diciannove partite, ma voglio che i miei giocatori vadano a Manchester per giocare con sicurezza e combattere per fare punti dopo la brutta giornata con il Fulham. Non vediamo l’ora di giocare''.