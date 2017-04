Andrea Ranocchia, centrale dell'Hull City, parla a Tutti Convocati della sua esperienza in Inghilterra: "Sabato incontro Mazzarri, sono contento. Tra me e Mazzarri c'è sempre stato un buon rapporto, ma sabato voglio vincere. Le critiche? A volte era colpa mia, a volte di altri, ma non importa... ho le spalle larghe. Futuro in Premier? E chi lo sa... impossibile prevedere quello che succederà, ho due anni di contratto con l'Inter. Nazionale? Vedremo, dovrò meritarlo sul campo".