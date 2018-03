Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Elseid Hysaj. Il terzino si è infortunato ieri, durante la gara amichevole della sua Albania contro la Novervegia. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il terzino verrà sottoposto oggi ad esami strumentali a Castelvolturno. Gli esami radiologici dovrebbero evidenziare un forte trauma contusivo al ginocchio sinistro, ma al contempo dovrebbe escludere lesioni più gravi. L'albanese che quasi sicuramente sarà costretto a dare forfait per il match contro il Sassuolo. Una situazione che ha molto contrariato Maurizio Sarri, colto di sorpresa dalla notizia. Anche De Laurentiis non l'ha digerita: è stato già altissimo il prezzo pagato dal suo Napoli per le Nazionali