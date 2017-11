Il derby è da sempre l'occasione ideale per una kermesse dell'alta società genovese. Sugli spalti del Ferraris si affollano politici, imprenditori, volti noti della vita pubblica ligure. E la tribuna si divide ugualmente in tifosi della Sampdoria, felici per il successo blucerchiato, e quelli del Genoa che hanno vissuto in maniera differente la partita.



A Marassi c'era ad esempio la ministra Roberta Pinotti, da sempre tifosa doriana: "Sono contenta, è stato un bel derby, la Samp ha giocato bene. Sono riuscita ad esserci anche se stamattina ero a Roma, mi ha fatto molto piacere" ha detto a Primocanale. Concetti simili a quelli espressi dal Sindaco di Vobbia Simone Franceschi: "La squadra ha giocato bene, un ottimo risultato. Europa? Non si dice, per ora accontentiamoci di giocare bene". Secondo il vicesindaco Stefano Balleari il derby: "E’ una festa della città, è stato un bello spettacolo, delle belle coreografie, anche se speravo in qualcosa di diverso". Chiara la sua fede genoano, un po' come quella del direttore generale di Amt Stefano Pesci: "Ormai sono abituato, sono anni che vedo il Genoa e loro sono sempre superiori. A parte un certo periodo in cui c’è stato Gasperini, è praticamente destino che la Samp vinca".



Fortemente rappresentata anche la Lega Nord dal segretario della Liguria Edoardo Rixi: "E’ stato un bel derby, ha vinto la Samp con due reti e sono contentissimo, ma anche il Genoa ha giocato bene, è stata una partita vivace". Raggiante anche il presidente della regione Liguria Toti: "Le previsioni sono state rispettate e abbiamo potuto giocare la partita, che è stata bella: la Samp ha vinto meritatamente ma il Genoa ha fatto bene, poteva fare anche qualcosa di più".