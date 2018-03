Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Terzini come Marcelo e ali come Di Maria ne hanno fatto una delle proprie armi più letali: parliamo di cross, diventati un must anche nel calcio virtuale. Ma come rendere efficaci i propri traversoni? Spesso il centravanti infatti viene stritolato dalla morsa dei centrali difensivi, la maggior parte delle volte più strutturati dal punto di vista fisico e forti sulle palle alte: c'è una strategia per aggirare il problema, ce la spiega Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci nel suo ultimo video.



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana!