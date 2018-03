Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Vedere il pallone sul dischetto di centrocampo e pochi secondi sodo trovarsi subito in vantaggio o in svantaggio: nel calcio 'reale' una rarità, in quello 'virtuale' uno scenario che si verifica più di frequente. Ecco il "Kick Off Glitch", un difetto che permetteva a Fifa 18 di perforare facilmente le difese direttamente dal calcio d'inizio. Uno dei recenti aggiornamenti ha migliorato la situazione, rendendo la difesa più reattiva a questa situazione, ma i gol rapidi si verificano comunque: nel suo ultimo video Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci insegna un trucco per sfruttare il "Kick Off Glitch" a proprio vantaggio e difendersi dallo stesso.



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana!