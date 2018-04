Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Dal doppio passo all'elastico fino al sombrero e la bicicleta: l'elenco di finte e dribbling spettacolari nel calcio è lungo e vario e anche quello virtuale non è da meno. A livello competitivo però, c'è una finta che mette gli avversari in difficoltà più di tutte quelle già citate: l'heel to heel flick, una delle mosse segrete dei pro gamer. Come funziona e quando usarla? Lo spiega Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci nel suo ultimo video!



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana.