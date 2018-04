Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Doppi passi, elastici, Tornado: tanti bei dribbling, ma nessuno di questi è la finta più efficace a Fifa 18. Volete battere il vostro avversario? Ecco il 'Sombrero Flick', una mossa spettacolare per destabilizzare il proprio rivale: come e quando usarlo, ci spiega tutto Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci nel suo ultimo video!



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana!