I vertici arbitrali non hanno bocciato definitivamente l'operato di Orsato, dei suoi assistenti, del quarto uomo Tagliavento e del Var Valeri dopo il discusso arbitraggio di Inter-Juve.



Secondo la Gazzetta dello Sport è stata promossa la scelta di ricorrere al Var in occasione del rosso a Vecino. L'applicazione del protocollo, come confermato dal responsabile VAR Rosetti, è stata corretta e la scelta del rosso è stata giudicata condivisibile.

Ciò che ha lasciato perplessi anche i vertici dell'AIA è invece il mancato secondo giallo a Pjanic che viene ritenuta dai vertici una svista non giustificabile. In questo caso, però, la tecnologia non poteva intervenire perchè nel protocollo non sono incluse le seconde ammonizioni e l'intervento su Rafinha non era da rosso diretto ma solo imprudente.