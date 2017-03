Benoit Costil alla Fiorentina a costo zero? Un'operazione questa che vede impegnato da tempo Pantaleo Corvino. I primi approcci ci sono stati durante lo scorso mese di gennaio e la pista al portiere del Rennes e nel giro anche della nazionale transalpina non è stata di certo abbandonata. "Su di lui i viola si sono mossi in anticipo su tutti - ha detto Fabrizio Ferrari, agente Fifa molto attivo proprio in Francia, intervenuto su Radio Blu - spero proprio che possa venire a giocare in Italia".



I viola non sono certo soli su Costil, ma il fatto di essere partiti in anticipo rispetto agli altri potrebbe alla fine risultare un grande vantaggio.