Zlatan Ibrahimovic non è abituato a puntare su altri obiettivi che non siano il trionfo, ma di fronte al Chelsea di Antonio Conte anche lui si arrende. Il suo Manchester United è sesto con 45 punti, a -14 dalla capolista, a -2 dall'Arsenal che occupa il quarto posto in classifica, l'ultimo utile per centrare la qualificazione in Champions League, ormai vero obiettivo dei Red Devils. "Io ci credo, alcune settimane fa la distanza era maggiore ma siamo riusciti a recuperare qualche punto - ha spiegato Ibra -. Credo che i principali avversari del Man Utd siamo noi stessi. Nel corso della stagione abbiamo perso punti che dovevamo conquistare, peccato perché a quest'ora faremmo discorsi diversi. Ci sono ancora delle partite, pensiamo a vincere, poi vediamo se chi ci precede perde terreno".