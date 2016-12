Zlatan Ibrahimović ha parlato e, come sempre, non è stato banale nelle sue dichiarazioni; il fenomeno svedese, in un'intervista rilasciata a ESPN, ha parlato dei due Ronaldo più importanti della storia: Luís Nazário e Cristiano. Ibra ha analizzato i due giocatori, rintracciando le differenze sostanziali tra questi due campioni: ''Ronaldo, il brasiliano, era il vero fenomeno; per me lui rappresenta il calcio, ogni cosa che faceva lasciava senza fiato. Il modo in cui dribblava, il modo di correre e anche il modo di segnare, era fenomenale in tutto. Penso che nessuno sarà mai in grado di replicare quello che ha fatto lui si campi di calcio. Lui era naturale, non costruito; del tutto spontaneo. Era un giocatore speciale''.



CRISTIANO È TUTTO ALLENAMENTO - Ibra ha poi parlato di Cristiano Ronaldo, fresco vincitore del Pallone d'Oro, della Champions League e dell'Europeo con il Portogallo, sostenendo che lui è il prodotto dell'allenamento e della cura dei dettagli: ''Cristiano è diverso da Ronaldo; lui si allena tantissimo e cura ogni particolare. Non ho mai avuto occasione di giocare nella sua stessa squadra, però, penso che le sue prestazioni siano frutto dei duri allenamenti. Lui non è naturale, è costruito''.