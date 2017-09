Il capitano dell'Inter Mauro Icardi è intervenuto a una trasmissione per il canale televisivo argentino Telefe, in compagnia della moglie Wanda Nara, e ha parlato della sua esperienza in nerazzurro: "Quando sono arrivato all'Inter, fui comprato per 13 milioni di euro più due di bonus. Grazie ai gol e ai nuovi contratti, e altre cose che abbiamo fatto insieme, oggi ho un valore molto alto". Nessun riferimento invece alla possibilità di firmare a breve un rinnovo dell'attuale contratto in scadenza a giugno 2021, con l'inserimento di una clausola rescissoria piuttosto alta per respingere l'assalto di eventuali pretendenti.