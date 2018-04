Icardi non fa l'Icardi e l'Inter non sblocca il derby. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come quei due gol avrebbero disegnato una classifica ben diversa.



“Icardi tradisce e il derby non si smuove dallo 0-0. Più che Inter e Milan «vincono» Roma e Lazio, almeno in prospettiva Champions. Parliamo dello stesso Icardi meraviglioso protagonista dell’andata, tre gol che avevano steso il Milan: ieri però non è riuscito a mettere dentro due palloni molto più facili. Di quelli da Icardi, palla tagliata sottorete, lui che arriva in velocità anticipando il difensore, classifica dei cannonieri che si gonfia. Invece il tiro è finito incredibilmente a lato. Succede, è un essere umano e se l’Inter è lassù il merito più grande è suo. Ma quelle due occasioni, tra il 12’ e il 48’ del secondo tempo, avrebbero scritto un risultato diverso e disegnato ben altra classifica”.