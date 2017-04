My Big Family #Love #Home Milano Love Un post condiviso da Mauro Icardi (@mauroicardi) in data: 1 Apr 2017 alle ore 10:53 PDT

No, non il titolo di una commedia americana, pellicola come "Una scatenata dozzina" per interderci, ma una classica foto di famiglia. Non sono in 12, ma in 7:al centro e intorno le piccole pesti,(figli di Maxi Lopez),e la piccola, tutti della coppia. Mauro Icardi si gode la sua numerosa famiglia, sorridente. Ah, nelle foto di famiglia, c'è anche lui: nello sfondo, apparentemente disinteressato, c'è in tutta la sua bellezza anche il Meazza.Piccola dimostrazione visiva dopo quella a voce: "Voglio rimanere a vita". Il cuore è diventato nerazzurro, col tempo:, di quelli che si consumano dopo pochi mesi, che quando finisce la passione si spengono, ma costruito col tempo, che ha attraversato momenti difficili, rafforzandosi poi, raggiungendo il culmine con il rinnovo di contratto estivo. Icardi ama l'Inter e l'Inter ama Icardi: un matrimonio che proseguirà. E la famiglia rischia di allargarsi...- Nessun nuovo pargolo in arrivo. Nella famiglia sportiva, però, può entrare a far parte anche l'Argentina: una sola presenza, anzi soli 7 minuti, 4 anni fa, contro l'Uruguay. Poi porte chiuse, blindate, da tutti: ct, federazione e, forse, alcuni compagni. Ora, però, le cose stanno per cambiare: il destino del commissario tecnico Bauza sembra ormai segnato, chiunque arrivi porterà una ventata d'aria fresca. Sulla quale può viaggiare, comodo, anche il capitano dell'Inter.