Pino Wilson, ex capitano della Lazio, parla a RadioSei del duello tra Ciro Immobile, centravanti biancoceleste, e Mauro Icardi, numero 9 dell’Inter: “Mi prendo Ciro tutta la vita che fa grande movimento, si cerca la palla e serve i compagni. Non c’è paragone. Sulla difesa ho visto qualche sbavatura di Radu, mentre Bastos ha fatto una grande partita. Molto importante non aver subito gol per l’autostima soprattutto del portiere che è stato molto reattivo".