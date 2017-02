Non solo allo Juventus Stadium per Juve-Inter. Il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza, ha preparato una missione in Italia dedicata soprattutto a Mauro Icardi. Tanto che nei suoi piani c'è anche un blitz ad Appiano Gentile, visita alla Pinetina con tanto di saluti già programmati con il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti e ovviamente radar puntati sull'attaccante dell'Inter.



Domani, infatti, Bauza sarà al centro sportivo per seguire l'allenamento di persona e monitorare i progressi di Icardi, parlare con lui e affrontare l'argomento Seleccion. Un forte segnale di disgelo dopo le polemiche dovute all'esclusione di Maurito in favore di Pratto nelle ultime convocazioni del ct Bauza. Ora, la missione italiana per sbloccare tutto: Icardi non è mai stato così vicino alla chiamata con la sua attesissima Argentina.