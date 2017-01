Ecco dove è cresciuto Icardi. Ecco, probabilmente, il primo vero grande miracolo di Stefano Pioli, la pietra miliare della rifondazione nerazzurra. Tutti si aspettavano il gol del centravanti argentino, in concorrenza con i big d’Europa per la Scarpa d’Oro. Tutti, o quasi, avrebbero scommesso sulla partenza a testa bassa del rosarino, con il chiaro, e forse unico, obiettivo di bucare la porta di Bizzarri. Al Meazza non è accaduto nulla di tutto ciò.



CHE NUMERI - Perché il bomber si è scoperto anche assist-man e ormai non è più una novità, ma una bella costante. In Europa nessuna prima punta può vantare i sui numeri: 15 gol e 8 assist. Contro il Pescara, il capitano nerazzurro non ha pensato a sé ma alla squadra, ha abbandonato le parole e abbracciato i fatti. Avvia la rete di Joao Mario, rifinisce quella di Eder, lotta spalle alla porta e si muove in funzione di tutti i suoi compagni, che adesso, molto più di prima, lo incoronano come vero capitano.



ICARDI DIPENDENTI - Una trasformazione, quella del capitano, che offre benefici a tutti. Dopo il primo gol di un difensore in Coppa Italia (Murillo contro il Bologna), ne arriva uno anche in campionato, con l’inserimento di D’Ambrosio. Per non parlare di Joao Mario, al secondo gol in altrettante partite, e dei subentranti, sempre più importanti per questa squadra. Se prima l’Inter era Icardi dipendente, adesso non lo è più. O forse lo è ancora maggiormente. Dipende dai punti di vista…