Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato di un interessamento sempre più crescente del Deportivo Calì nei confronti del terzo portiere del Torino Salvador Ichazo, un interessamento che ha anche portato il club sudamericano a formulare un'offerta di 700.000 euro per il cartellino dell'estremo difensore. L'affare per il momento non si è ancora concretizzato, ma non è da escludere che possa concludersi nei prossimi giorni.



In Colombia, infatti, la sessione di mercato è ancora aperta fino al 17 febbraio, il Deportivo Calì ha quindi tutto il tempo a disposizione per formulare una nuova offerta al Torino per Ichazo. Se l'estremo difensore uruguaiano dovesse partire sarebbe promosso a terzo portiere il Primavera Domenico Coppola.