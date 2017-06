Il Basilea annuncia ufficialmente che Seydou Doumbia non sarà riscattato. L'attaccante ivoriano, reduce da un annata in Svizzera culminata con la vittoria della Super League e con la conquista del titolo di capocannoniere, farà dunque ritorno a Roma.



Ad annunciarlo è Marco Streller, nuovo direttore sportivo del club rossoblù. "E' un operazione che, alle condizioni attuali, non è finanziariamente sostenibile per noi", ha dichiarato Streller a proposito del riscatto di Doumbia nel corso di un'intervista rilasciata a blick.ch.