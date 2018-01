Cercato da Cagliari e Genoa, pronte a prenderlo in prestito, Joel Obi non lascerà il Torino. Lo scrive Tuttosport, con il centrocampista scuola Inter che era finito anche nel mirino del Benfica, club che però non ha mai presentato una vera e propria offerta. L'ex nerazzurro resterà in granata fino al termine della stagione, poi, in estate, con il contratto in scadenza nel 2019, si faranno altre valutazioni.