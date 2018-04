Una vigilia molto particolare. Se il derby a Roma è una sfida che si vive tutto l'anno, la settimana che precede i 90 minuti più intensi della stagione è un concentrato di emozioni. Questa volta ci ha pensato la tre giorni di coppe europee a renderla ancora più vibrante, stravolgendo completamente la situazione di Lazio e Roma alla vigilia di una delle stracittadine più importanti degli ultimi anni, con in palio punti preziosissimi per la corsa delle due squadra alla qualificazione alla prossima Champions League. 48 ore incredibili, 48 ore di rimonte clamorose sia da una sponda che dall'altra del Tevere, che hanno cambiato le carte in tavola a poche ore dalla sfida dell'anno nella Capitale.



L'IMPRESA - Difficilmente i tifosi della Roma dimenticheranno le emozioni di questa settimana, mentre dall'altra parte quelli biancocelesti non vedono l'ora di vedere la propria squadra scendere in campo per provare ad archiviare quanto successo negli ultimi giorni. I quarti di finale delle coppe europee hanno cambiato completamente lo scenario di un derby che vedeva fino a martedì sera alle 20,45 la Lazio favorita e la Roma in piena crisi dopo le 4 reti subite a Barcellona e lo 0-2 casalingo contro la Fiorentina. Grazie alla prova superba contro il Barcellona, i giallorossi hanno ritrovato la serenità e la consapevolezza giuste per continuare a sognare in Italia e in Europa. Dall'altra parte, la delusione per il poker subito a Salisburgo e il mancato accesso alle semifinali di Europa League ha tolto certezze alla squadra biancoceleste, che potrebbe risentirne; il ko in Austria potrebbe infatti lasciare strascichi e rovinare una stagione straordinaria.



LE CONDIZIONI - Inevitabilmente, le sfide contro Barcellona e Salisburgo potrebbero condizionare la prestazione nel derby delle due squadre. La Roma arriva alla stracittadina rigenerata, non solo mentalmente ma anche fisicamente nonostante il grande sforzo di martedì sera contro i catalani, mentre dall'altra parte i 4 minuti di ordinaria follia della formazione biancoceleste contro la squadra di Marco Rose hanno messo in evidenza la stanchezza fisica e psicologica di una squadra che viaggia a ritmi impressionanti da inizio stagione con una rosa non adeguata ad affrontare tre competizioni.



IL CAMPO - La Roma fiuta il colpo: con una vittoria potrebbe dare il definitivo colpo di grazia ai 'cugini' biancocelesti e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. In pochi giorni, la situazione si è completamente capovolta, con la formazione di Di Francesco che vestirà i panni di favorita: i giallorossi hanno avuto l'opportunità di preparare con più tranquillità la sfida, oltre alla spinta psicologica dopo la vittoria sui catalani. Dall'altra parte, dopo la cocente eliminazione in Europa League, la squadra di Inzaghi deve reagire per dimostrare di meritare un posto nella prossima Champions League. Situazioni completamente opposte che il campo potrà confermare o ribaltare completamente in 90 minuti.