L'ex giocatore di Torino e Fiorentina Sandro Cois ha parlato ai microfoni di Lady Radio della sfida tra le due squadre: "La partita sarà dura, sotto tutti i punti di vista, soprattutto psicologicamente. Il Torino è qualche settimana che non vince, quindi sarà dura anche per questo, perché vorrà tornare a fare risultato per riavvicinarsi all’Europa League, e per la Fiorentina sarà uguale, cercherà sicuramente di vincere in tutti i modi".