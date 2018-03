Simone Edera può festeggiare la sua prima convocazione nella nazionale Under 21. Il ct Alberico Evani ha infatti anche l'attaccante classe 1997 del Torino nella lista dei calciatori selezionati per le amichevoli contro la Norvegia e la Serbia.



Se il giocatore cresciuto proprio nel vivaio granata è riuscito a raggiungere questo obiettivo il merito è, oltre che suo, anche di Sinisa Mihajlovic. L'ex allenatore del Torino, dopo aver allenato per una decina di giorni Edera nel ritiro di Bormio, lo ha voluto confermare in squadra, bloccandone la cessione in prestito al Parma. In campionato gli ha poi concesso spazio in diverse occasioni e il numero 20 granata è riuscito a sfruttare al meglio le occasioni avute. Ora Edera dovrà riuscire a ritagliarsi uno spazio importante anche con Walter Mazzarri.