Con un cognome del genere è difficile passare inosservati. Soprattutto se tuo papà fino a pochi mesi è stato il Presidente del Consiglio. Ma Francesco Renzi non ha, almeno per il momento ambizioni politiche, solo calcistiche essendo un giovane aspirante centravanti.



Bomber dell'Affrico, società dilettantistica della provincia di Firenze, il rampollo dell'ex segretario del PD si sta facendo largo a suon di gol attirando su di sé anche le attenzioni del Genoa, un club da sempre molto attento quando si tratta di scovare giovani talenti.



Nelle scorse settimane Renzi Junior ha sostenuto un provino con il Grifone lasciando un'impressione molto positiva negli addetti ai lavori: "Ci ha fatto un’ottima impressione - spiega Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa al Secolo XIX - ha doti fisiche interessanti, è un lottatore generoso. Sembra un attaccante vecchia maniera, ricorda un po’ Pratto, senza però la tipica corsa ingobbita di Lucas". Per il momento però il giovane Francesco non potrà essere tesserato con i rossoblù. Essendo un 2001 risulta troppo giovane per essere aggregato alla Primavera ma è al contempo troppo anziano per militare negli Allievi. Il Genoa tuttavia promette di tenerlo d'occhio nei prossimi mesi e nel caso di riportarlo a Pegli all'inizio della prossima stagione. Anche perché i numeri per sfondare sembra averli per davvero: "Non si è presentato, per così dire, da figlio dell’ex premier - ha proseguito Sbravati - bensì da ragazzo come tutti gli altri. Somiglia al papà, anche nel modo di parlare, ma ha dei tratti del viso che ricordano mamma Agnese. Abbiamo conosciuto un giovane perbene, umile, con la testa giusta di chi vuole fare il calciatore. Veramente un’ottima impressione".



Per Renzi junior il futuro potrebbe quindi essere colorato di rossoblù, anche se forse il babbo avrebbe gradito di più il viola.