Una notizia che ha scosso il calcio. Il Flamengo e tutto il calcio brasiliano e internazionale si stringono intorno a Ederson. L'ex centrocampista della Lazio dovrà infatti sottoporsi a intervento chirurgico dopo che gli è stato diagnosticato un tumore al testicolo: ad annunciarlo la stessa società brasiliana, con una conferenza stampa congiunta alla quale hanno partecipato il presidente, il responsabile medico del club, il direttore esecutivo e lo stesso giocatore. "Siamo uniti in questa lotta, siamo 40 milioni al tuo fianco! #ForçaEderson" è stato il messaggio lanciato su twitter dal Flamengo, che ha cambiato anche l'avatar sostituendolo con il 10 della maglia del ragazzo. Il sostegno arriva anche dalla Lazio, che su twitter gli ha mandato questo messaggio: "In campo non hai mai mollato, siamo certi non lo farai neanche ora!". Anche il Lione ha voluto far sentire la propria vicinanza: "Forza e coraggio!", così come il Nizza "Tutta la famiglia del Nizza sostiene Ederson". Nella speranza che la lotta abbia solo un vincitore: Ederson.