. "A tutti piace giocare con i grandi calciatori,", dicenell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. E aggiunge, il Pipita: "Paulo saprà quello che è meglio per lui, noi vogliamo che resti".In un mercato che ha già riservato grandi sorprese, come il trasferimento di Bonucci dalla Juve al Milan,anche per quanto riguarda la Serie A, concome candidato principale ad affiancare Messi e Suarez nel tridente blaugrana. Nel caso O Ney partisse, sarebbe proprio il numero 21 bianconero l'obiettivo principale del Barcellona:. Impensabile infatti che, qualora prenda davvero la procura dell'attaccante del Napoli, possa portarlo al Barcellona, club con il quale storicamente, dopo i due anni di Ibrahimovic, non ha grandi rapporti.. Al di là della maglietta blaugrana improvvidamente firmata a margine dell'amichevole americana fra la Juventus e i catalani,. E l'indizio seminato da Higuain è illuminante:. Anzi, se dovessimo scommettere, oggi,. Dopo una prima annata sfolgorante, la Joya ha vissuto una seconda stagione juventina fra alti (tanti, come le due perle al Barcellona in Champions) e bassi. E una terza annata alla Juve, per consolidarsi ulteriormente fra le stelle del panorama mondiale, sarebbe l'ideale per l'ex Palermo, prima del grande salto in un club delle dimensioni del Barcellona., poi, una grande stagione di Dybala non potrebbe far altro che aumentare ulteriormente il valore del giocatore, oltre gli attuali 110 milioni di euro. E a livello ambientale,della quale scrive El Mundo Deportivo? Da questo punto di vista, i tifosi bianconeri possono stare tranquilli:. Agnelli e Marotta, in questo momento, giudicano il classe 1993 di Laguna Larga incedibile: il patto, non scritto, è di viaggiare insieme fino al Mondiale e poi valutare il da farsi. A meno che a Barcellona non decidano di fare una pazzia subito...