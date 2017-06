Secondo quanto trapelato da sport.ro il Galatasaray starebbe tentando di convincere il giovane giocatore gigliato Ianis Hagi a trasferirsi in Turchia almeno per la prossima stagione. I dirigenti del club giallorosso, nel quale ha già militato il padre Gheorge vorrebbe prendere il giovane talento rumeno in prestito dalla Fiorentina. Ai viola ora resta l'ultima parola per decidere il futuro del giovane trequartista.