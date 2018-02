Se non è una certezza poco ci manca. Ogni qualvolta il Genoa passa in svantaggio finisce puoi per perdere la gara.



È successo sabato sera a Bologna , ma prima ancora era capitato altre otto volte da settembre ad oggi. Sia con Ivan Juric che con Davide Ballardini il trend è sempre lo stesso: se il Genoa va sotto per quanti sforzi faccia non riesce più a recuperare.



Unica eccezione a questa regola non scritta è stata finora la gara dello scorso novembre contro la Roma. In quella che fu la seconda partita diretta da Ballardini, il Grifone riuscì a riequilibrare un match messi male dopo il gol di El Shaarawy. Il merito in quel caso fu di Lapadula che grazie alla gentile partecipazione di Daniele De Rossi si conquistò e trasformò il rigore dell'1-1 ad un quarto d'ora dal termine.



Per il resto soltanto sconfitte, ultima quella del Dall'Ara. Di contro bisogna però registrare che da quando l'ex tecnico di Palermo e Lazio è tornato alla guida del Genoa soltanto in un'occasione la squadra rossoblu è stata rimontata dopo essere passata in vantaggio. L'unica compagine a riuscire nell'impresa è stata l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini, capace di ribaltare a proprio favore lo svantaggio iniziale, espugnando Marassi.