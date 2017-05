Prima il grave infortunio di Mattia Perin, poi il brasiliano Edenilson, che a fine marzo ha fatto le valigie per tornare in patria, quindi la lunga squalifica di Armando Izzo, la cui stagione è in pratica già finita da oltre un mese. Ora, come se non bastasse, un altro elemento della rosa del Genoa saluta in anticipo la comitiva.



Nei giorni scorsi Lucas Orban ha infatti ricevuto dalla società il permesso per andare in Argentina per non meglio precisati motivi famigliari. Il sospetto è che in realtà dietro la partenza del difensore prelevato in estate dal Valencia ci siano insanabili incomprensioni con il tecnico Ivan Juric.



Dopo un avvio di stagione promettente, con tante partite giocate da titolare, il 28enne di Buenos Aires è lentamente sparito dai radar rossoblù. La sua ultima apparizione in campo risale infatti allo sciagurato pomeriggio del 19 febbraio scorso, quando il Genoa venne travolto 5-0 a Pescara e il tecnico croato fu invitato a rimettere l'incarico. Da allora di lui si sono perse le tracce, sia nell'interregno di Mandorlini sia nello Juric-bis.



Con soltanto tre gare ormai da disputare prima di mandare la stagione in archivio, i destini di Orban e del Grifone sembrano ormai inesorabilmente separati. Il suo agente Lombilla sarà presto a Villa Rostan per decidere del futuro del suo assistito, pagato tre milioni lo scorso agosto ed annunciato come uno dei colpi del mercato estivo genoano.



Difficile che adesso, nonostante le molte richieste in patria e qualche sondaggio anche in Spagna, il Genoa riesca a rientrare totalmente dell'investimento.