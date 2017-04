La scorsa settimana era stata resa pubblica la decisione didi far causa al Genoa per via del presunto mancato pagamento di un premio salvezza, ammontante a 230 mila euro, non corrisposto dalla società rossoblu all'allenatore friulano.La vicenda, risalente alla stagione 2012-2013 quando l'attuale tecnico dell'Udinese sedette per tredici partite sulla panchina del Grifone, è finita in tribunale con Delneri intenzionato a pretendere quanto a suo dire gli spetterebbe di diritto. Interpellato dai giornalisti del Secolo XIX, al termine della gara di domenica scorsa al Friuli proprio contro il Genoa, l'allenatore non ha però voluto rilasciare alcuna dichiarazioni in merito alla questione: "" ha risposto piccato Delneri. Alle insistenze del cronista, il tecnico ha poi ribattuto: "Diciamo allora che io non ho alcun interesse a rispondere".Sempre stando a quanto riporta il quotidiano genovese, pur di pervenire ad una soluzione in tempi rapidi e in maniera economica,a patto di terminare subito una vicenda giudiziaria che, conoscendo i tempi biblici della giustizia italiana, rischia di trascinarsi per molto tempo.