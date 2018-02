In Argentina danno da l'affare ormai per definito. Dopo un lungo corteggiamento il Genoa sarebbe finalmente riuscito a mettere sotto contratto il promettente difensore centrale Cristian Romero.



Fisico possente e grande capacità di far ripartire l'azione da dietro, il non ancora ventenne nativo di Cordoba viene considerato in patria un vero e proprio astro nascente del calcio argentino. Non a caso su di lui si sono fiondate negli ultimi tempi diverse grandi squadre europee, come l'Inter e l'Atletico Madrid.



Il tempismo del Genoa però, che segue il ragazzo da almeno un paio d'anni, sembra aver garantito ai rossoblù una corsia preferenziale. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX la società di Enrico Preziosi, grande estimatore di Romero, avrebbe già raggiunto l'accordo con il suo club d'appartenenza, il Belgrano, sulla base di 1,6 milioni di euro più bonus. Se l'affare dovesse essere confermato, Romero arriverebbe in Italia la prossima estate.