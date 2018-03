Quasi 240 mila euro: è la cifra che nei giorni scorsi il Genoa ha versato nelle casse del Comune di Genova per saldare alcuni vecchi debiti relativi alla concessione d'uso dello stadio Luigi Ferraris.



Lo rende noto Repubblica, sottolineando come la società rossoblù, versando all'ente municipale la somma non corrisposta al proprietario dell'impianto cittadino tra il 2009 ed il 2012, abbia regolarizzato la propria posizione debitoria. Nelle scorse settimane il Comune di Genova aveva infatti dato mandato all'Agenzia delle Entrate di procedere alla riscossione coattiva dei crediti da lui vantati nei confronti del Genoa, qualora entro dieci giorni la stessa società rossoblù non avesse proceduto a saldare gli stessi.



"Si tratta di un risultato molto importante - ha spiegato a Repubblica l'assessore al Bilancio e al Patrimonio, Pietro Piciocchi - ma ora mi aspetto che venga saldato anche il resto del conto".



Il delegato di Palazzo Tursi fa riferimento ad un altro milione di euro abbondante che Genoa e Sampdoria, nella persona della Luigi Ferraris srl, la società a capitale misto rossoblucerchiato che gestisce lo stadio di Marassi, devono ancora riconoscere al Comune. Anche in questo caso si tratta di debiti pregressi, sempre relativi a concessioni non pagate, che fanno riferimento alle stagioni compresa tra il 2014 e il 2016.