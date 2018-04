Fino a ieri alle 20:45 era un vero e proprio oggetto misterioso. Ma chiamato ad esordire di fronte all'avversario più difficile del momento, l'esuberante Roma Eusebio Di francesco, Jawad El Yamiq ha dimostrato che quanto di buono si diceva sul suo conto al momento del suo sbarco in Italia non era probabilmente del tutto casuale.



Proiettato sul centro-destra di una difesa totalmente inedita il 26enne marocchino non solo non ha tremato nell'imponente scenario dell'Olimpico ma è riuscito anche ad imbrigliare un certo Edin Dzeko, uno in grado di affossare non più tardi di 8 giorni prima il grande Barcellona.



Considerato un autentico talento in patria, El Yamiq ha dimostrato di poter dire la sua anche in non campionato estremamente più complicato come quello italiano. Dotato di un fisico importante e di una straordinaria velocità, l'ultimo acquisto di gennaio del Genoa ha messo in luce anche un buon senso della posizione e una discreta capacità nel far ripartire l'azione. Tutte caratteristiche che se confermate potrebbero permettergli di disegnarsi un importante futuro. E magari anche una convocazione in nazionale per i prossimi mondiali di Russia.