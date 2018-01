Uno spettatore d'eccezione ha assistito oggi all'allenamento del Genoa al Signorini di Pegli: l'ex capitano del Milan e della Nazionale Franco Baresi.



Nessun retroscena di mercato però legato alla sua presenza nei pressi della sede rossoblu, solamente una visita di cortesia per salutare alcuni vecchi amici, tra questi il tecnico Davide Ballardini, cresciuto proprio nelle giovanili rossonere, e il responsabile della comunicazione del Grifone Giuseppe Sapienza, anch'egli con un lungo passato a Milanello.



Per quanto riguarda il campo, dopo l'esilio di ieri ad Arenzano, il Genoa per la prima volta si è confrontato sul nuovo manto erboso del Signorini, sostenendo una doppia seduta atletica. Tra gli assenti di giornata spicca Federico Ricci, ufficialmente ai box per un fastidio fisico ma ormai ad un passo dal trasferimento verso altri lidi. Sulla via del recupero appaiono invece le condizioni di Francesco Migliore.