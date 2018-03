Penultima seduta d'allenamento per il Genoa prima della gara di sabato con la Spal.



La giornata odierna era iniziata con una colazione collettiva ed è finita con un pranzo, anch'esso di gruppo, all'interno della Club House di Pegli. Nel mezzo Ballardini ha indottrinato i propri uomini davanti al video cercando di spiegare pregi e difetti dell'avversario di turno.



Poi si è passati al campo dove per una volta non si sono registrate defezioni dopo i molti infortuni patiti negli ultimi giorni.



Domani consueta conferenza stampa della vigilia per il tecnico romagnolo e seduta atletica di rifinitura per la squadra.