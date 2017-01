"3 points and 3 stitches on the way to Manchester.": "3 punti e 3 punti (di sutura) sulla via del ritorno a Manchester."., centrocampista spagnolo dello, ha lanciato su instagram questo divertente gioco di parole, che certamente rende meglio nella lingua originale, ma che esprime perfettamente la sua gioia per la vittoria ottenuta contro il West Ham. I Red Devils ha infatti ottenuto il sesto successo consecutivo in Premier League, e ora non intende fermarsi. Dopo le prime difficoltà quella diè diventata finalmente una squadra, e il post del centrocampista ne è un indizio, si sorride per i tre punti, nonostante qualche segno di troppo.