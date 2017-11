Non capita tutti i giorni di ritrovarsi su uno dei principali quotidiani britannici. Eppure a questa Sampdoria nulla è vietato, neppure a livello di 'immagine' e di brand. Ecco perchè lo splendido lavoro di Marco Giampaolo e della truppa doriana è finito sul The Guardian, giornale inglese decisamente noto a livello internazionale. Lo straordinario avvio di campionato dei blucerchiati ha colpito il pubblico d'Oltremanica, tanto che su theguardian.com è possibile leggere un intero approfondimento alla 'Youthful Sampdoria' che prova a 'trasformare in realtà il sogno Champions League'.



Il prestigioso quotidiano celebra il cammino blucerchiato in campionato, e la linea coraggiosa tenuta dalla dirigenza: tanti giovani acquistati a basso costo, rivenduti a peso d'oro e rimpiazzati costantemente da giocatori altrettanto interessante. L'articolo pone l'accento sulla vittoria nel derby, e in particolare sul terzetto di centrocampisti. Torreira, Linetty e Praet stupiscono anche sul suolo di Sua Maestà, in particolare il piccolo regista uruguaiano definito il 'cuore' del reparto. Il The Guardian sottolinea anche il costo totale del centrocampo: 15 milioni di euro, una cifra ritenuta davvero bassa considerando la resa dei tre giocatori.



"Quanto lontano può andare la squadra di Giampaolo?". E' questa la domanda che si fa il giornalista, ed è anche il quesito che in tanti si pongono a Genova. Stando al reportage, la risposta potrebbe arrivare dopo la sosta, in particolare a seguito del match con la Juventus. "Una vittoria contro i Campioni d'Italia potrebbe suonare come uno scenario uscito da un film di fantascienza" conclude il Guardian "Ma questa è una squadra di proprietà di un imprenditore cinematografico, dopotutto". E allora sì, sognare è lecito.