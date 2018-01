I compagni gli hanno dato un nuovo nome, lo chiamano, tra loro, "il muro". Un metronomo d'eccellenza, come riporta il Messaggero, qualità, esperienza, quantità: Lucas Leiva si è preso la Lazio. Si parla di Milinkovic, Luis Alberto, Immobile, ma l'anello di congiunzione perfetto tra le due fasi ha un nome: Leiva. Dopo la partenza di Biglia, un Inzaghi preoccupato si è visto sciorinare sotto gli occhi giocate e chiusure, intelligenza tattica ed esperienza.



I SEGRETI DI LUCAS LEIVA - Un tassello fondamentale, sin dalla prima partita in Supercoppa, quando ha stupito addetti ai lavori e tifosi. Rimane quasi leggendaria, in formato GIF riproposta ancora oggi dai tifosi, la sua chiusura su Cuadrado in ripartenza, che gli è costata il fallo, ma ha ricordato a tutti la sua provenienza dal fisico calcio inglese. Perfino i dottori, a Formello, hanno dovuto fare i conti con la sua suprema determinazione: mai dirgli di rallentare, di fermarsi, di tirare il freno. Dopo la sfida contro la Fiorentina era sofferente per una botta al gluteo: ha assicurato che, dopo un paio di giorni di palestra, sarebbe tornato contro la Spal. Detto, fatto. Non risparmia i consigli, ha capito da Gerrard come fare leva sul suo carisma per far crescere i giovani: Murgia lo adora, sa che è un perfezionista: Leiva studia ogni settimana al pc o su YouTube le caratteristiche degli avversari, per cercare di carpire pregi e difetti. Un maniaco dei dettagli alla Klose, arriva per primo e va via per ultimo. La Lazio se lo gode, Inzaghi lo coccola, e Leiva vuole portare la sua squadra in Champions. Anche grazie a YouTube. Grazie al "muro", come lo chiamano i compagni.