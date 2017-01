Da VivoPerLei

Canatris scrive:



Come SEMPRE succede in Italia un cambiamento, piccolo o grande che sia, viene accolto da diffidenza e delusione. Mai una volta in 21 anni ho sentito la frase "è cambiato *qualcosa a caso*; interessante, vediamo cosa succederà". MAI. Che si parli di un cambio di governo o di uno stemma di una squadra (che paradossalmente fa più rumore di un cambio di governo) o della disposizione dei prodotti in un supermercato o quando si va a prendere la pizza in una pizzeria diversa; ci approcciamo sempre con la puzza sotto il naso, cercando di trovare un difetto (anche quando non c'è) per poter dire "era meglio prima". Questo è l'Italiano medio.

Non divago oltre: parliamo del logo della Juventus. Era meglio prima.

No, dai, scherzo; però ovviamente buona parte dei tifosi (almeno quelli sul web) si è già schierata contro questo futuro stemma. Perchè ? Perchè non piace, perchè è semplice, non elaborato, non è a forma di scudetto, non ha il simbolo della città ecc.