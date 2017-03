Meglio il Milan di Montella o quello di Mihajlovic? Sebbene dal punto di vista del gioco le due squadre appaiano molto lontane e differenti la distanza, almeno in classifica, fra le due squadre messe a confronto non è così importante. Fermandoci alla 28esima giornata di campionato, infatti, il Milan di Mihajlovic è in ritardo su quello di Montella soltanto di 3 punti (47 a 50). Discorso differente, invece, va fatto per la posizione in classifica poichè Mihajlovic aveva tenuto il Milan a sesto posto (salvo poi crollare) mentre i rossoneri di Montella stazionano al settimo posto.