Sbagliano gli arbitri, sbagliano i giudici di linea. Come sbaglia Berardi dal dischetto, Kucka sottoporta, Di Francesco sbaglia le dichiarazioni, Montella sbaglia il cambio Kucka-Pasalic. Si sbaglia. Tutti sbagliano. Il Sassuolo che ha tirato in porta 2 volte e una fuori dal dischetto, si aggrappa al rigore di Bacca, generoso e poi pure da annullare. Il Milan che da quando gioca in difesa ha ripreso a vincere (10 punti in 4 partite), ha un impalpabile, mediocre centrocampo che non difende e non costruisce. Gioca come una squadra di pallamano il Milan, i difensori lottano e spazzano, Deulofeu e Suso i soli di qualità per rompere l'assedio. La palla salta da un reparto all'altro.



È un segno di umiltà l'adattamento ai propri mezzi e ai propri limiti. Semmai vien fatto di chiedersi quanto e chi servirà per andare in Europa, nel caso, per farvi una bella figura.

Il fatto è che l'ultima formazione dell'Epopea di Berlusconi aveva in campo a Reggio Emilia Zapata, Vangioni, Sosa, Bertolacci, Bacca... comprarne 5 sarà il minimo sindacale. Per riavvicinare i vertici, per tornare in Europa con un abito decoroso. Il campionato ormai riguarda solo quei posti che vanno dal secondo al settimo, fine dei giochi. Il resto non ha senso ma per fortuna ci sono ancora squadre come il Sassuolo che mettono l'anima senza più alcuna ambizione di classifica. Semmai, sarebbe il caso ce la mettessero ogni domenica, non soltanto contro i nemici giurati. Ossia sarebbe il caso che nessuno si scansasse più da qui a maggio, contro il Milan e contro le altre, nonostante la classifica non dica più niente per la maggior parte dei protagonisti.