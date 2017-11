come se per questo Milan Torino, Atalanta o Fiorentina fossero passeggiate. Come noto, per me purtroppo non sono una sorpresa questi risultati e questa posizione in classifica, ma dato che società e allenatore avevano programmato, e speso, per arrivare minimo in Champions (probabilmente qualcosa in più),che manda un pericoloso messaggio a squadra e ambiente, la stagione è già andata.E la società resta a guardare. Ancora più assurdo se pensiamo che Fassone prima decide di urlare "al lupo, al lupo! " dopo la sconfitta di Marassi, la SECONDA,. A ottobre ci dice che una media di 2 punti a partita è insufficiente, e poi a novembre ci racconta che il Milan è stato costruito per fare 72-73 punti.In un mondo normale e in una società seria interverrebbe il presidente, ma noi non sappiamo neppure chi sia, dove viva e che lavoro faccia. Il New York Times, però, ci ha dato nuovi indizi per capire che purtroppo le 6 sconfitte maturate finora non sono il problema più grosso del Milan. Temo che il peggio, in campo e non, debba ancora arrivare.come dimostra questa foto che gira sui social.