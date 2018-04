non è propriamente una novità a Genova, sponda. Già all'epoca della militanza in blucerchiato dell'attaccante colombiano infatti i rossoneri erano stati accostati al calciatore, che in estate si è trasferito al Siviglia per 20 milioni di euro. Ecco perchè era facile attendersi un ritorno di fiamma del Diavolo per il centravanti, che ora sarebbe rientrato nelle mire di Yonghong Li.La cosa curiosa però è che dalle parti di Corte Lambruschini si augurano un nuovo trasferimento del giocatore. Questo perchè la scorsa estate nell'affare tra la Sampdoria e il Siviglia era stato inserito anche un ulteriore bonus. Il club doriano. Ovviamente, maggiore sarà la cifra incassata dagli andalusi, più alto sarà l'assegno che entrerà nelle casse di Ferrero. Ad esempio, su una cifra di 20 milioni di euro alla Samp spetterebbero'extra'.Per una società come quella genovese si tratta comunque di un'iniezione di liquidità importante, che fa sorridere la dirigenza. Al Doria ora non resta che fare il tifo per Muriel, che ha faticato nella prima parte di stagione ma che ultimamente ha guadagnato spazio, mettendo a segnoe un assist in 26 presenze (non tutte da titolare) con il Siviglia.