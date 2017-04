La sentenza del calcioscommesse prevista per settimana prossima non lascia in ansia solamente i calciatori coinvolti e le rispettive società, ma anche dal punto di vista del mercato rischia di essere seriamente condizionante: in particolare, l'eventuale squalifica di Armando Izzo, difensore classe 1992 del Genoa, non fa dormire sonni tranquilli al Milan, società seriamente interessata alle performances del difensore convocato lo scorso novembre dal ct della nazionale azzurra Giampiero Ventura.



PREZIOSI VUOLE 10 MILIONI, MA C'E' ANCHE IL SIVIGLIA - Non solo il club rossonero monitora con attenzione la situazione di Izzo: anche il Siviglia ha messo gli occhi sul 25enne di Scampia, uno dei migliori difensori del campionato nonostante la seconda parte di stagione da incubo che sta vivendo il Genoa. Enrico Preziosi, presidente rossoblù, lo valuta tra gli otto e i dieci milioni di euro, cifra già proposta dagli andalusi al Grifone nella scorsa estate, ma rifiutata.



TRA RINNOVO, IPOTESI MILAN E ANSIA SQUALIFICA - Il difensore sta trattando con il Genoa il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019, ma a giugno rossoneri e andalusi potrebbero sferrare l'attacco decisivo. Tutto però dipenderà dalla decisione che nel frattempo verrà presa dalla giustizia sportiva: sei anni di squalifica gli troncherebbero infatti prematuramente la carriera. Il Milan chiaramente aspetta il closing fissato per il 14 aprile: Fassone e Mirabelli in questi mesi hanno osservato da vicino il campionato di Izzo, ma questa volta non dipenderà solo da loro.



@AleDigio89